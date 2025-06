RC Lens Mercato : un club russe est passé à l’attaque pour Perrin (AJ Auxerre)

Ciblé par le RC Lens et détenteur d’un bon de sortie à l’AJ Auxerre, Gaëtan Perrin a fait l’objet d’une première offre du club russe de Krasnodar.

🟨 Négociation en cours

Auteur de la plus belle saison de sa carrière en 2024-25, avec 10 buts et 11 passes décisives en 34 matches de Ligue 1, Gaëtan Perrin bénéficie d’un bon de sortie à l’AJ Auxerre. L’ailier droit n’a plus qu’un an de contrat avec le club bourguignon, qui sent que c’est le bon moment pour le vendre. Sa valeur est à son zénith (9 M€, selon Transfermarkt). Et en plus, il ne manque pas de prétendants. Le RC Lens, notamment, aimerait le recruter. Mais, selon L’Equipe, c’est un club russe qui a dégainé le premier pour s’attacher ses services.

Krasnodar a fait une première offre à 3 M€

Ce club, c’est Krasnodar. Ses dirigeants sont visiblement friands du marché français puisqu’ils viennent d’obtenir la signature du milieu brésilien du FC Nantes Douglas Augusto moyennant 6,5 M€. Ils auraient également proposé 3 M€ à l’AJA pour Gaëtan Perrin mais les dirigeants icaunais ont refusé cette offre. Le quotidien sportif précise toutefois qu’ils n’ont pas définitivement fermé la porte et qu’ils attendent simplement que Krasnodar revienne avec une offre améliorée.

Le temps est donc compté pour le RC Lens s’il tient à recruter Gaëtan Perrin. Car Krasnodar a formulé deux offres en 24h au FC Nantes pour s’attacher les services de Douglas Augusto. Il se pourrait donc qu’il revienne très rapidement à la charge pour l’ailier droit.

« Le coup d’œil de But FC »

« Les clubs russes bénéficient de moyens supérieurs à ceux de la plupart des clubs français. Si Krasnodar veut vraiment Gaëtan Perrin, le RC Lens ne pourra pas rivaliser. Piste suivante ! »