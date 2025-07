RC Lens Mercato : un tarif rédhibitoire fixé à la Roma pour El Aynaoui !

L’AS Roma est revenu à la charge ce jeudi pour Neil El Aynaoui. Le RC Lens lui a répondu que ce serait 30 M€ ou rien pour son milieu de terrain.

Ce jeudi, Sky Sport annonce que la direction de l’AS Roma a repris contact avec son homologue lensois pour le transfert de Neil El Aynaoui. Les Giallorossi veulent ferrer au plus vite le milieu de terrain de 24 ans car ils savent que d’autres clubs, dont la Juventus Turin, sont également sur les rangs. Et que le Racing, lui, espère prolonger un joueur sur lequel Pierre Sage compte beaucoup. D’ailleurs, les Sang et Or ont déjà fait une proposition en ce sens à l’ancien Nancéien.

El Aynaoui, ce sera 30 M€ ou rien !

La nouveauté dans les discussions du jour entre les deux clubs rouge et jaune, c’est que le RC Lens a fixé un prix à Neil El Aynaoui. Et il est dissuasif. Ce serait 30 M€ ou rien ! Trente millions, c’est deux fois la valeur supposée du milieu sur Transfermarkt ! Si les Giallorossi, dont les finances ne sont pas extensibles, acceptent de verser un tel montant, cela permettra aux Artésiens de recruter un remplaçant du même niveau.

En parallèle, la Roma tente de recruter l’attaquant irlandais Evan Ferguson (Brighton), également pour un montant de 30 M€. Ce qui prouve qu’elle a les moyens de verser une telle somme. Mais deux fois cette somme, c’est beaucoup moins sûr. Si le deal pour Ferguson se fait avec Brighton, cela aura sans doute un impact sur les négociations pour El Aynaoui.

« Le coup d’œil de But FC »

« Les dirigeants lensois ont bien fait de fixer un tel tarif pour Neil El Aynaoui. S’ils récupèrent cette somme, ils n’auront pas de regret et pourront lui trouver un remplaçant à la hauteur. C’est malin ! »