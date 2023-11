RC Lens : Haise remonte le moral d'un déçu de la première partie de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Lors du match contre l'OM (1-0), avant la trêve internationale, Franck Haise avait surpris en laissant Andy Diouf sur le banc pour titulariser le jeune Neil El Aynaoui. Un pari payant puisque l'ancien Nancéien a sorti un très gros match. Dans le onze depuis son arrivée en provenance de Bâle à l'intersaison, Diouf payait un petit passage à vide. Mais rien de rédhibitoire pour Franck Haise, qui a expliqué hier en conférence de presse que son milieu de 20 ans restait sur de grosses prestations à l'entraînement et qu'il pourrait débuter rapidement les matches. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Je retrouve l'Andy qui a commencé la saison avec nous" "Il a joué tous les premiers matches de la saison. Ensuite, il a eu une longue période durant laquelle il a été plus en difficulté. Donc, j’ai fait des choix car il y a de la concurrence. Mais ces derniers temps, il a fait des séances comme il n’en avait pas fait depuis plusieurs semaines, avec beaucoup de qualité, de détermination. Je retrouve l'Andy qui a commencé la saison avec nous. Après, il y a des jeunes joueurs qui changent de club, de contexte, les transferts, ce n’est pas facile à porter pour eux, ça fait partie de l’expérience qu’ils engrangent. Ses séances sont de très bonnes qualités ; après, c’est le cas pour d’autres, mais ils savent tous que la concurrence existe." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Faire preuve de cœur (de 𝑳𝒚𝒐𝒏) 🫶



Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a expliqué que son milieu de terrain Andy Diouf était revenu à son meilleur niveau après un petit passage à vide qui l'avait conduit à le sortir du onze de départ. L'ancien Rennais pourrait retrouver le onze de départ prochainement.

Raphaël Nouet

Rédacteur