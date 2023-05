RC Lens : Abdul Samed Salis voit les Sang et Or briller en Champions League

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce soir, face à une équipe d'Ajaccio à la dérive, le RC Lens a l'occasion d'officialiser sa présence au tour de poules de la Champions League la saison prochaine. Les Sang et Or n'ont besoin que d'un point pour être certains de terminer devant l'OM. Ses joueurs savourent déjà le fait d'offrir au Racing sa première participation à la plus prestigieuse des compétitions en deux décennies.

"Physiquement comme mentalement, nous serons prêts"

Le milieu ghanéen Abdul Samed Salis a d'ailleurs estimé que son équipe saurait se faire respecter en C1 : "Notre équipe ne se rend jamais. Nous donnerons le meilleur de nous-même et chacun fera son travail. Nous savons que la Champions League, c'est le plus haut niveau possible. Nous devrons donc travailler encore plus dur pour être prêts. Nous avons battu Marseille, Paris et Monaco en Ligue 1 mais ce n'est pas la même chose en Europe. Il y a des joueurs et des tactiques différentes. Nous savons que ça va être difficile mais nous allons bien nous préparer. Physiquement comme mentalement, nous le serons. On verra bien ce qu'il se passera."

