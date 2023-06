RC Lens : coup dur en vue de la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Bollaert retrouvera l’Europe et la Ligue des Champions la saison prochaine, chose à laquelle le RC Lens n’avait plus goûté depuis la saison 2007-2008. Bien que les joueurs, supporters et membres du club artésien se réjouissent de pouvoir entendre raisonner « Zadok the Priest » (hymne de la Ligue des Champions), la tâche risque d’être compliquée sur le terrain.

Présence confirmée dans le chapeau 4

En effet, L'Équipe confirme que le RC Lens se trouvera dans le chapeau 4 lors du tirage au sort de la phase de poule, le 31 août prochain. Le club nordiste sera accompagné de l’Union Berlin, les autres clubs du chapeau ne sont pas encore connus. Les Sang et Or pourraient donc retrouver Manchester City, le FC Barcelone, Naples, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester United, dès la phase de poules.