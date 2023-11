RC Lens : Haise se méfie de l'OM et tire la leçon de la défaite face au PSV

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il se méfie de l'OM "C'est une équipe très solide. Qui encaisse très peu de buts, qui concède très peu d'occasions, surtout ces derniers temps. C'est hermétique, pas facile à bouger. L'effectif est de qualité. C'est Marseille. Ce sera à nous d'être à la hauteur, de trouver des solutions face à ce bloc qui n'en laisse pas beaucoup." Un match qui va compter dans la saison "Tous les matches comptent. En fin de saison dernière, celui contre l'OM a été déterminant. Après, je peux pas nier qu'au vu de notre position, cette rencontre revêt une grosse importance pour incorporer de la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places." Il regrette le déchet technique de son équipe Il regrette le déchet technique contre le PSV "On a fait une très bonne entame de match. Ce n'est pas la première. Mais comme régulièrement, on n'ouvre pas le score alors que c'est le cas de notre adversaire. Après, on a eu trop de déchet technique. Ils nous ont mis la pression mais nous aussi, nous leur avons mis la pression. On n'a pas le profil de joueur qui déstabilise un bloc sur un dribble comme Pereira. J'espère qu'on retrouvera ces joueurs dans les prochaines semaines. Au niveau énergie, on a été bien mais il nous a manqué de la justesse technique et au très haut niveau, ça ne pardonne pas." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Raphaël Nouet

Rédacteur