RC Lens : avant la Ligue des champions, les supporters sont déjà gâtés

RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Le RC Lens continue de se préparer en vue de la saison à venir. Les Sang et Or enchaînent les matchs amicaux. Après l'USL Dunkerque, l'Amiens SC, le FC Sochaux et le Dijon FCO, le RC Lens va conclure sa préparation avec trois adversaires européens. Pour les nombreux supporters du RC Lens ne pouvant se rendre à Bollaert et pour ceux qui ne peuvent pas suivre les Sang et Or à travers l'Europe, les matchs face au VFL Wolfsburg, au Torino FC et à Manchester United seront retransmis en direct.

Deux des trois matchs sur beIN Sport

Pour débuter, le RC Lens sera opposé au VFL Wolfsburg, samedi 29 juillet à 15h. Le match sera retransmis sur la chaîne YouTube du club allemand. Le match opposant le RC Lens au Torino FC, mercredi 2 août à 19h au stade Bollaert, sera retransmis sur beIN Sport, révèle le directeur des antennes, Florent Houzot, sur les réseaux sociaux. Enfin, le match à Old Trafford entre Manchester United et le RC Lens sera également visible sur beIN Sport, le samedi 5 août à 13h45. De quoi ravir les supporters Sang et Or !

