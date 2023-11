RC Lens : malgré son exclusion, Wahi se rapproche un peu plus de Benzema

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

S’il essuie certaines critiques ces derniers temps du fait de son impulsivité qui a conduit son exclusion contre Clermont, Elye Wahi n’en reste pas moins un joueur rare au sein du football français.

On a tendance à l’oublier mais l’ancien Montpelliérain, recruté par le RC Lens pour 35 M€ l’été dernier, n’a toujours pas 21 ans et il s’affiche déjà dans le tiercé des buteurs précoces les plus efficaces du football français.

Cinq matchs pour aller chercher Benzema

Loin derrière Kylian Mbappé qu’il n’égalera pas (71 buts à 21 ans), Wahi – qui arrive quand même à 34 buts selon l’excellent Stats du Foot – a encore un gros mois de compétition pour aller chercher le dauphin du Bondynois, Karim Benzema.

Elye Wahi n’a en effet plus qu’un but à inscrire pour égaler le Ballon d’Or 2022. S’il sera suspendu contre Lyon samedi prochain, il reste encore cinq matchs (Arsenal, Montpellier, Séville, Reims, Nice) au natif de Courcouronnes – né le 2 janvier 2023 - pour marquer ce but qui lui permettrait d’égaler KB9… et deux pour lui passer devant.

Seuls Kylian Mbappé (71) et Karim Benzema (35) ont marqué plus de buts que Elye Wahi (34) avant l'âge de 21 ans en @Ligue1UberEats sur les 40 dernières années. #CF63RCL — Stats Foot (@Statsdufoot) November 25, 2023

