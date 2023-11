RC Lens : un constat à redouter avant Clermont ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le 25 novembre prochain, aux environs de 18 heures 50, on saura si le mal est profond. Et si les joueurs du RC Lens ne parviennent pas à bien remettre le beau de chauffe pour prendre des points en championnat. Ce sera sur le terrain de Clermont, après une victoire significative contre l'OM, dimanche soir dernier. Une défaite, un match nul C'est acquis, les Sang et Or vont mieux depuis quelques semaines. Notamment en Ligue 1, eux qui remontent peu à peu au classement. Problème, ils sont incapables de gagner au lendemain de chaque trêve internationale. En septembre ? Une défaite à domicile contre le FC Metz. En octobre ? Un match nul sur le terrain du Havre et ce but refusé dans les tous derniers instants de la rencontre. Ne reste plus qu'à espérer que cette nouvelle trêve ne confirme pas la tendance. Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le RC Lens reste en Ligue 1 sur plusieurs matches sans défaite et notamment une victoire conte l'OM dimanche soir dernier, les Sang et Or éprouvent les pires difficultés à s'imposer au lendemain des trêves internationales.

Benjamin Danet

Rédacteur