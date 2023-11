RC Lens : un très bon présage avant Clermont ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Jamais une vérité, mais parfois un indice. Qui peut même conforter les supporters dans leur attente de voir le RC Lens se réinstaller dans les hauteurs du classement de Ligue 1. Ainsi, et après avoir battu l'OM juste avant la trêve international, le Racing se déplace samedi sur le terrain du Clermont-Foot.

Deux matches nuls cette saison

Et comme le rappelle avec justesse le site le 11, l'arbitre qui a été désigné pour cette rencontre porte plutôt chance aux Sang et Or. Car si Benoît Millot a déjà dirigé les matches du RCL à quinze reprises au cours de sa carrière, le bilan est assurément positif avec sept victoires, six matches nuls et deux défaites seulement.

Léger bémol, et cela remonte à cette saison, les Lensois n'ont ramené que deux matches nuls (Rennes et Lille) avec cet homme en noir au sifflet.

Podcast Men's Up Life