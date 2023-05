FC Nantes - Mercato : le FCN en L2, le RC Lens déjà prêt à se jeter sur un cadre des Canaris !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En quête de renfort au poste de piston droit malgré l'arrivée cet hiver de Julien Le Cardinal, le RC Lens prospecterait du côté du FC Nantes. Et pour cause, selon les informations de TeamFootball, les dirigeants lensois seraient particulièrement intéressés par le profil de Fabien Centonze, qui a déjà évolué chez les Sang et Or lors de la saison 2018-2019.

Le RC Lens est en concurrence avec deux clubs pour Centonze

Arrivé en septembre dernier au FCN en provenance de Metz, le joueur de 27 ans, dont la valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros par le site Transfermarkt, pourrait coûter encore moins cher au RC Lens si le FC Nantes venait à descendre en Ligue 2 à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1. À noter que le RC Strasbourg et Crystal Palace auraient également Fabien Centonze dans le viseur.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer En quête de renfort au poste de piston droit, le RC Lens seraient particulièrement intéressés par le profil du latéral droit du FC Nantes, Fabien Centonze, qui a déjà évolué chez les Sang et Or lors de la saison 2018-2019.

Fabien Chorlet

Rédacteur