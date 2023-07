RC Lens - Mercato : après Garcia et Batshuayi, d’autres pistes activées en attaque ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Parti sur les chapeaux de roue au début de l’été, le mercato du RC Lens connaît un net ralentissement ces derniers temps. Notamment pour la succession de Loïs Openda. Alors que le club artésien n’est pas la destination favorite de Michy Batshuayi, Levi Garcia est freiné dans ses envies de départ d’Athènes. Si le Trinidadien reste une piste sérieuse, L’Équipe fait savoir que l’AEK ne veut pas le lâcher avant de connaître en août son sort en Ligue des champions. Présent au 3e tour préliminaire, il jouera les 8 ou 9 août puis le 15. « Les dirigeants laissent très peu d’espoirs aux Lensois de pouvoir avancer concrètement avant cette date », a déjà expliqué le quotidien sportif. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Melissanidis a donné sa parole aux supporters de l'AEK En cas de qualification en barrages et si le club grec maintient sa position, les dirigeants français devront espérer conclure le dossier dans les dernières heures du mercato, la rencontre retour étant prévue les 29 ou 30 août. Dimitris Melissanidis, le propriétaire du club, s’est même engagé vis-à-vis de ses supporters à ce que Levi Garcia fasse la Ligue des champions à l’AEK en cas de qualification pour la phase de groupes. Et qu’il resterait jusqu’à la potentielle élimination. Une parole importante sur laquelle les Grecs ne souhaitent pas revenir. « Lens peut encore espérer jouer sur la volonté du joueur pour convaincre son homologue, mais il pourrait aussi activer d’autres pistes », concluent nos confrères. 🗞️ La une du journal L'Équipe du lundi 24 juillet 2023



Lire l'édition : https://t.co/AYVIno9Hrf pic.twitter.com/QVB0WeqcQU — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que les dossiers Levi Garcia et Michy Basthuayi tardent à avancer dans le bon sens, dans le domaine des arrivées, le RC Lens pourrait se replacer sur d’autres pistes en attaque. Les noms possibles n'ont pas encore filtré.

Bastien Aubert

Rédacteur