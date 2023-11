RC Lens - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Varane ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ces derniers jours, les rumeurs d'un possible retour de Raphaël Varane au RC Lens ont vu le jour. La raison ? Le défenseur central français serait poussé vers la sortie par les dirigeants de Manchester United et pourrait bientôt se retrouver sur le marché. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE RAPHAËL VARANE Ça se confirme pour le probable départ de Varane ! Dans sa rubrique Ask Ornstein sur The Athletic, David Ornstein a confirmé que le départ de l'ex-international français des Red Devils serait plausible. Mais le journaliste anglais, qui a précisé qu'il n’y aurait à ce stade aucun accord ou pré-accord de défini avec le RC Lens ou un autre club, ne sait pas si le joueur formé à la Gaillette pourrait partir cet hiver ou l'été prochain. RC Lens - Mercato : Varane bientôt sur le marché, Haise lui fait un appel du pied https://t.co/TVDnmULsoX — But! Football Club (@club_but) November 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans sa rubrique Ask Ornstein sur The Athletic, le journaliste anglais, David Ornstein, a confirmé que le départ de Raphaël Varane de Manchester United serait plausible. Une aubaine pour le RC Lens ?

Fabien Chorlet

Rédacteur