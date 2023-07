RC Lens - Mercato : la mèche a été vendue pour l'arrivée de la sixième recrue

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Après Stijn Spierings, Neil El-Aynaoui, Morgan Guilavogui, Andy Diouf et Oscar Cortes, dont l'arrivée ne devrait pas tarder à devenir officielle, le RC Lens aurait bouclé la venue d'un sixième joueur cet été. Il s'agirait de celle du défenseur central ouzbek de l'Energetik-BGU, Abdukodir Khusanov. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le club de Khusanov tease l'arrivée de son joueur au RC Lens Sur son compte Instagram, le club biélorusse a même vendu la mèche pour l'arrivée de son jeune joueur chez les Sang et Or, postant une poste de lui en identifiant le RC Lens et écrivant en légende : "Here we go (c'est parti) ?". Le tout avec un émoji du drapeau français. Né en 2004, Abdukodir Khusanov, dont la valeur marchande est estimée à 400 000 euros par le site Transfermarkt, s'est récemment illustré lors de la dernière Coupe du monde U20 et compte déjà trois sélections avec l’Ouzbékistan A. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ФК «Энергетик-БГУ» (@energetik_minsk) Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens aurait bouclé la venue du du défenseur central ouzbek de l'Energetik-BGU, Abdukodir Khusanov. Sur son compte Instagram, le club biélorusse a même vendu la mèche pour l'arrivée de son jeune joueur chez les Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur