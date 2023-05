RC Lens : Pouille a pris une décision forte avant le mercato et annonce des départs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Malgré le fait qu'il pourrait évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine, le RC Lens n'entend pas changer de braquet sur le marché des transferts. C'est ce qu'a annoncé le directeur général des Sang et Or, Arnaud Pouille, dans les colonnes du journal L'Équipe.

"Il y aura des départs mais nous souhaitons conserver une ossature forte"

"On ne va pas changer de braquet. Une qualification européenne doit pouvoir inciter nos joueurs à poursuivre l’aventure. Mais nous avons repoussé les discussions avec leurs représentants après le 3 juin. Par rapport à la saison passée, l’approche va un peu varier. Il y aura des départs mais nous souhaitons conserver une ossature forte. Ce serait une première campagne européenne depuis longtemps et il faut savoir la gérer. Depuis trois ans, notre point fort a été de conserver la stabilité du groupe. On aura des discussions dans ce sens. L’idée est de prolonger l’aventure avec nos cadres et de bâtir autour d’eux. S’il y a des départs, ils seront remplacés de la meilleure des façons. Avec nos moyens. Le groupe sera renforcé dans une logique de stabilité, d’hyper efficacité, pourquoi pas avec de la polyvalence", a indiqué Arnaud Pouille.

