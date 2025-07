Real Madrid – Borussia Dortmund : Xabi Alonso entretient le flou pour Kylian Mbappé

Avant le quart de finale de Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (22h), Xabi Alonso était présent en conférence de presse. Extraits.

Le match

« Après les huitièmes contre la Juve, on veut faire un pas de plus, et le suivant, ce sont les quarts contre Dortmund. C’est une équipe de premier plan en Europe, habituée à la compétition, qui a disputé la finale contre nous en 2024. Ce sera un match intense et nous devons le jouer à un bon niveau. Nous sommes motivés. Nous sommes en action. Parfois ça marche mieux, parfois moins, mais il faut cette énergie et ce rythme, car ce sont des matchs où tu rentres chez toi ou tu continues l’aventure. Il faut ressentir cette adrénaline. Lors des pauses, on essaie de donner les consignes les plus efficaces possible. On a de bonnes phases, mais il faut continuer à travailler pour être plus réguliers et éviter les déconcentrations. On y travaille. »

Le système de jeu

« Le temps est réduit et tout est un peu plus limité. Tchouaméni peut être hybride, jouer en défense centrale ou au milieu. On ne va pas se fermer à une seule idée, la richesse tactique nous offrira des alternatives pour trouver des solutions. On étudiera le plan du Dortmund et on devra chercher des solutions en match, les joueurs, qui connaissent bien l’adversaire, devront les trouver. »

Kylian Mbappé

« Il va mieux. Jour après jour, il récupère, et demain matin, on décidera s’il commence le match. Certaines décisions se prennent au dernier moment, c’est l’une d’elles. J’aime que les joueurs soient informés avant la presse. »

Arda Güler

« Il doit essayer d’anticiper plus que de réagir. En meilleure position, on arrive plus vite au duel. C’est le processus à suivre. C’est le moment d’investir pour progresser. Il fait bien, on continue à le pousser à mûrir. Il peut faire des erreurs, il doit les accepter. Il a beaucoup de qualités, c’est un joueur spécial. Il a un large éventail de passes, on joue mieux avec lui. Il presse bien, mais il doit apprendre et améliorer son jeu. Les attentes sont grandes en Turquie, mais on doit l’aider à grandir. »

Le cas Rodrygo

« Je suis sûr qu’il peut retrouver son meilleur niveau. Il a une mentalité positive, de la volonté et il est prêt quand on a besoin de lui. »

Propos rapportés par le site officiel du Real Madrid.