Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait donné son accord pour le recrutement du milieu défensif réclamé par Xabi Alonso. La prolongation de Vinicius Jr, elle, sera discutée prochainement.

🟧 Piste crédible

Le Mondial des Clubs, duquel le Real Madrid a été éliminé en demi-finales après s’être fait piétiner par le PSG (0-4), a confirmé qu’il y avait de gros manques au sein de cette équipe. Xabi Alonso en a ciblé un majeur : le poste de milieu défensif. Lui qui a été l’un des meilleurs de sa génération dans ce rôle stratégique ne se satisfait pas d’Aurélien Tchouaméni. Il veut un vrai cerveau dans ce rôle sentinelle, comme il a pu l’être en son temps ou Sergio Busquets au FC Barcelone. Il met la pression à sa direction pour faire un nouvel effort dans ce secteur et, selon AS, il aurait obtenu gain de cause. Reste le plus dur : trouver la perle rare.

Les négociations avec Vinicius vont reprendre

Le quotidien sportif madrilène avance les noms de Rodri (Manchester City), Alexis McAllister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea) et Nicolo Barella (Inter Milan). Mais a priori, seul l’Espagnol, à qui il reste deux ans de contrat avec les Citizens, serait susceptible d’être vendu cet été. Les autres sont trop importants pour leurs clubs respectifs. Mais Rodri, en plus de coûter très cher (plus de 100 M€), constituerait une inconnue : a-t-il retrouvé toutes ses capacités après sa rupture des ligaments croisés d’un genou ayant gâché sa saison 2024-25, juste après qu’il ait été désigné Ballon d’Or 2024 ? Si la réponse est positive, le Real Madrid, qui le veut depuis plusieurs années, devrait entamer des négociations. Sinon, il deviendra difficile d’exaucer le souhait de Xabi Alonso, même si Ekrem Konur pense que Chelsea pourrait céder Fernandez moyennant une très grosse offre.

Selon la Cadena COPE, les négociations entre le Real Madrid et Vinicius Jr pour une prolongation ne sont pas définitivement arrêtées. Elles reprendront quand le Brésilien reviendra de vacances. Ces derniers temps, vu la triste saison 2024-25 de l’ailier, ses polémiques à répétition et sa cohabitation compliquée avec Kylian Mbappé, certains médias parlaient de lassitude chez les dirigeants merengue et donc d’une volonté de se séparer de Vinicius…