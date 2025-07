Loin des terrains, Thibaut Courtois a évoqué son avenir au Real Madrid lors de son passage au Grand Prix automobile de Belgique.

Actuellement en vacances après une parenthèse en Coupe du Monde des clubs, Thibaut Courtois était présent sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique pour le Grand Prix automobile. L’occasion pour le gardien du Real Madrid d’accorder un entretien à Sporza, où il a évoqué sa longue saison.

« Oui, physiquement ça allait déjà. Pendant la Coupe du Monde des clubs, on avait souvent un jour libre pour aller à la plage en famille, c’était sympa. Mais c’était vraiment une longue saison. Pour un footballeur, ce n’est pas tant le nombre de matchs que le temps de repos entre qui compte. Il faudrait viser des périodes plus longues de repos complet, ce qui manque encore », a-t-il confié.

Courtois veut finir sa carrière au Real

Interrogé sur l’absence de trophée la saison dernière, Courtois a tout de même tenu à nuancer. « On a quand même gagné la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale (clin d’œil), mais oui, pas de grand titre. On était proche, mais ce n’était pas notre meilleure année », a-t-il reconnu.

Enfin, il a évidemment évoqué son avenir avec le Real, où les négociations pour une prolongation jusqu’en 2027 sont en cours. « Ce n’est pas encore officiel, mais on est en discussion. Ce n’est pas un secret, je veux jouer le plus longtemps possible au Real et terminer ma carrière ici. C’est mon rêve, ça devrait se faire », a lâché le Belge.