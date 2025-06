Real Madrid Mercato : le bourreau des Bleuets dans le viseur

Le Real Madrid, à la recherche d’un avant-centre, ciblerait Nick Woltemade, buteur hier à l’Euro U21 contre la France.

Après Franco Mastantuono, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid envisagerait de poursuivre son Mercato en s’attachant les services d’un latéral gauche et d’un avant-centre. A gauche, l’Espagnol Alvaro Carreras est ciblé, même si Rui Costa soutient que Benfica n’a pas encore reçu d’offre officielle. Et en attaque, Xabi Alonso souhaiterait ajouter un avant-centre qui ferait office de doublure à Kylian Mbappé, plutôt qu’un titulaire à part entière, et ce malgré la présence d’Endrick et de Gonzalo Garcia, joueur du cru qui épate lors de la Coupe du Monde des clubs.

Woltemade (Stuttgart), c’est 60 M€

C’est dans cette optique que, selon Marca, le Real apprécie le profil de Nick Woltemade. Révélation de la saison en Bundesliga, l’attaquant de Stuttgart (23 ans), buteur lors de la victoire 3-0 des Allemands hier soire en demi-finale de l’Euro Espoirs, est le meilleur buteur du tournoi (6 réalisations). Selon Bild, Stuttgart a fixé son transfert à 60 M€. Le Bayern Munich, Chelsea et l’Atlético de Madrid seraient également sur le coup.