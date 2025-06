Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a tranché, un départ à 100 M€ se profile

Pour les médias espagnols, le fait que Xabi Alonso n’ait pas fait jouer Rodrygo contre Pachuca (3-1) montre qu’il ne compte pas sur lui. Le Real Madrid espère récupérer 100 M€ de sa vente.

🟥 Rumeur

Fâché par la tournure des événements la saison dernière, Rodrygo avait boudé les derniers matches de la saison du Real Madrid, prétextant une blessure. L’attaquant brésilien en avait marre d’être systématiquement remplacé par Carlo Ancelotti car il n’osait pas sortir Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Sans parler du fait qu’il prenait ombrage de la très grande exposition médiatique de ses deux coéquipiers de l’attaque, alors que lui a été prépondérant dans la conquête de la Champions League et de la Liga en 2023-24. Se sentant pas apprécié à sa juste valeur, Rodrygo a laissé planer la menace d’un départ.

Le Real attend entre 90 et 100 M€

Et puis, Xabi Alonso est arrivé et les cartes ont été rebattues. Le Brésilien a décidé d’attendre de voir ce que ça allait donner avec le nouvel entraîneur, car il a tout de même conscience d’être dans le meilleur club du monde. Mais le fait qu’il n’ait pas disputé une seule minute contre Pachuca (3-1) dimanche et qu’il n’ait même pas été envoyé s’échauffer a répondu à ses interrogations. Alonso mise beaucoup sur Arda Güler et Brahim Diaz, deux concurrents directs. Selon la Cadena SER, il a donc pris la décision de partir. Et le Real Madrid, conscient qu’il tient là une bonne façon de financer la suite de son recrutement et/ou lassé par les états d’âme de son joueur, est prêt à accéder à sa volonté.

Un prix de vente de 90 à 100 M€ a été fixé. Arsenal serait toujours intéressé, selon la Cadena SER. Manchester City l’était aussi à un moment mais le club de Pep Guardiola a déjà beaucoup investi, notamment sur des joueurs offensifs. Ce qui est sûr, c’est que vu le prix réclamé, l’avenir de Rodrygo a de grandes chances de se situer en Premier League…

« Le coup d’œil de But FC »

« Cela fait maintenant trop longtemps que Rodrygo a des états d’âme et ce n’est jamais bon pour un groupe, ni pour le rendement d’un joueur. Le Real Madrid a l’occasion de récupérer un joli chèque, qui lui permettra de recruter le milieu attendu par Xabi Alonso. »