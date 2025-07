Mercato • ...

Le RC Lens et le FC Metz viennent d’officialiser le transfert du latéral droit Matthieu Udol (29 ans) chez les Sang et Or. 🟦 Officiel L’annonce vient de tomber sur les réseaux sociaux du RC Lens et du FC Metz : Matthieu Udol est sang et or. Le latéral droit de 29 ans quitte les […]