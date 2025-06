Real Madrid : Vinicius a effacé toute trace des Merengue sur ses réseaux !

L’ailier de 24 ans, qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois, a retiré tout ce qui avait trait au Real Madrid dans ses réseaux sociaux…

C’est l’émission El Chiringuito, toujours à l’affut, qui a révélé la chose : Vinicius Jr a changé toute sa biographie sur les réseaux sociaux et a supprimé tout ce qui avait un rapport avec le Real Madrid ! Dans le détail, ça donne plus aucune photo avec l’équipe ou un de ses partenaires, sa photo de profil zoomée sur son visage pour ne plus faire apparaître le maillot blanc et plus aucune mention du fait qu’il joue pour les Merengue. Une décision qui interpelle alors qu’il traverse sa période la plus difficile sous le maillot blanc et que sa prolongation n’a toujours pas été actée.

Une façon d’accélérer les choses pour sa prolongation ?

Depuis octobre dernier et l’annonce qu’il n’avait pas remporté le Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr n’est plus que l’ombre de lui-même. Son association avec Kylian Mbappé, qui s’annonçait si prometteuse, est loin d’apporter les résultats escomptés. Les deux joueurs font semblant de bien s’entendre lorsqu’ils célèbrent un but mais on voit bien sur le terrain qu’ils ne sont pas complémentaires. Cela affecte forcément le Brésilien, qui était jusqu’alors l’unique grande star de la Maison Blanche.

En parallèle, les discussions entamées avec la direction pour une prolongation n’ont toujours pas abouti. Le Real Madrid, qui savait son ailier courtisé par l’Arabie Saoudite, prête à toutes les folies pour le recruter, tarde à trouver un accord. Ce pourrait-il que Vinicius Jr ait finalement pris la décision de changer d’air alors qu’il disait encore récemment vouloir rester à Madrid jusqu’à la fin de sa carrière ? On miserait plutôt sur le fait qu’il s’agit d’une façon de mettre la pression à sa direction…