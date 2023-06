PSG, Real Madrid - Mercato : une grande annonce est tombée sur Mbappé !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de ne pas lever l'année en option comprise dans son bail. Le feuilleton de son avenir est donc reparti de plus bel ainsi qu'un potentiel départ au Real Madrid.

Accord imminent entre Mbappé et le Real Madrid !

Et d'après Sports Zone, le champion du monde 2018 se rapprocherait bien de la Maison Blanche. "Ce week-end, des avancées significatives ont eu lieu entre l’entourage du joueur et le Real Madrid. Un accord n’est plus si loin d’être trouvé sur les termes d’un contrat longue durée, avec un salaire plus élevé que celui ayant filtré dans la presse", ont annoncé nos confrères.

En plus de finaliser l'accord contractuel avec Kylian Mbappé, les dirigeants merengue doivent également s'entendre avec leurs homologues du PSG sur les bases d'un transfert, qui "sera obligatoirement d’un montant record", affirme Sports Zone.

