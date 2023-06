Real Madrid - Mercato : un attaquant arrive avant Mbappé (PSG) !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En effet, Fabrizio Romano annonce qu'il ne manque plus grand-chose pour que Joselu devienne merengue. L'attaquant de l'Espanyol, âgé de 33 ans, ne rêve que de ça. Il a passé trois saisons au Real au début de sa carrière (2009-12) et il ne demande qu'à y retourner, même pour y jouer les seconds rôles. Il sort d'une saison à 16 buts en 34 matches de Liga avec les Pericos. Selon Romano, il s'est déjà mis d'accord avec la Maison Blanche. La finalisation du transfert ne dépend plus que de cette dernière.

Real Madrid are working on key, final details of Joselu deal in order to get it done in the next days. It’s up to Madrid as deal would happen at very favourable conditions. ⚪️🇪🇸 #RealMadrid



