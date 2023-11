Stade Rennais : un ancien président fracasse Bruno Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Déçu par la première partie de saison de son équipe, Bruno Genesio a donc préféré démissionner la semaine dernière. Le Lyonnais s'est dit qu'il n'avait pas les ressorts pour permettre à son équipe de rebondir. Un geste salué par beaucoup, mais pas par tous. Ainsi, sur RTL, l'ancien président du SRFC René Ruello a estimé qu'il s'agissait d'un abandon de poste, ni plus ni moins !

"Ce n'est pas quand ça va mal qu'il faut partir"

"La démission de Bruno Genesio est une surprise, même si l'an dernier il avait déjà laissé entendre qu'il voulait partir. Il avait émis des doutes sur sa longévité au Stade Rennais. Mais cette année, c'est assez surprenant de quitter le navire quand on a participé à son armement et que cela ne répond pas forcément aux attentes. Il s'en va, c'est presque un abandon. Ce n'est pas quand ça va mal qu'il faut partir. Je ne suis pas certain que l'actionnaire avait envie de le voir démissionner."

