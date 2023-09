Stade Rennais - Mercato : les Rouge et Noir bétonnent deux cadres !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Parce qu’il fallait faire digérer à Arthur Theate son Mercato d’été animé et les opportunités qui lui ont été refusées (Leipzig, Fiorentina) et parce que Warmed Omari, après son année difficile marquée par les blessures, devait être rassuré, le Stade Rennais a décidé de faire d’une pierre deux coups en prolongeant et revalorisant ses deux centraux.

Cloarec s'explique pour Omari

Initialement sous contrat jusqu’en 2026, le jeune Belge (23 ans) a prolongé d’une saison supplémentaire son bail. Quant à Omari, il a aussi ajouté une saison à son contrat. Une prolongation motivée par l’envie de faire confiance aux talents de la Piverdière comme l’a expliqué le président Olivier Cloarec :

« On a prolongé cet été plusieurs joueurs issus de l’Académie, comme Jeanuël Belocian, Lorenz Assignon, Désiré Doué et Adrien Truffert. C’est important pour la progression du club de garder nos meilleurs jeunes », a justifié le dirigeant breton. L’axe est bétonné.

𝐋𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 𝐅.𝐂. 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 ! 🔴⚫️@ArthurTheate et 𝗪𝗮𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗢𝗺𝗮𝗿𝗶 prolongent l'aventure jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ avec le SRFC. ✍️#ToutDonner — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 14, 2023

