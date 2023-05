Stade Rennais - Mercato : Rennes officialise un nouveau départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

"À l’issue de cette saison 2022/2023 où il a pris part à 26 matchs en Allemagne toutes compétitions confondues (13 buts, 1 passe décisive), Stuttgart a décidé de lever l’option d’achat concernant l’attaquant international guinéen de 27 ans. Le Vfb jouera demain et lundi ses barrages pour le maintien en Bundesliga face à Hambourg. Bonne continuation Serhou !", a indiqué le club Rouge et Noir dans un communiqué. Le VfB Stuttgart a décidé de lever l’option d’achat de 𝗦𝗲𝗿𝗵𝗼𝘂 𝗚𝘂𝗶𝗿𝗮𝘀𝘀𝘆. L'international guinéen de 27 ans jouera les barrages pour le maintien de son équipe en Bundesliga face à Hambourg demain et lundi.



Bonne continuation Serhou ! 👋 pic.twitter.com/ZGxOLebRl9 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 31, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur