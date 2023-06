Un milliard pour Camavinga au Real Madrid, Brozovic et une recrue surprise au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « Blindage à Camavinga »

Marca se frotte les mains de la prolongation actée en coulisses d’Eduardo Camavinga. Le Real Madrid aurait inclus une clause « anti cheicks » d’un milliard d’euros et un contrat rallongé jusqu’en 2028 avec une juteuse hausse de salaire. Tout cela sera officialisé durant l’été.

AS : « Fous de Güler »

Le nom d’Arda Güler commence vraiment à résonner en Espagne, où le Séville FC, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient sur sa piste. As ajoute le PSG, l’AC Milan, le Borussia Dortmund et Manchester United dans la liste d’un joueur coté à 17,5 millions d’euros.