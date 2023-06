Un Rémois au PSG, un coach italien vers Nice, deux départs juteux au LOSC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Selon Monaco-Matin, Jordan Semedo Varela va partir en prêt au Cercle Bruges, club satellite de l’ASM. Le capitaine du groupe Elite et international U20 a participé hier à son premier entraînement avec l’équipe belge. Par ailleurs, Monaco aimerait recruter Bitello, milieu offensif brésilien de Grêmio. Le transfert pourrait atteindre 10 millions d’euros. “Il semblerait qu’une proposition de Monaco soit arrivée, mais je n’ai pas encore parlé à mon manager”, a confirmé le joueur de 23 ans (7 buts et 4 passes décisives en 30 matchs cette saison) dans une interview à GZG Tricolor.

D’après la Voix du Nord, quatre clubs de Premier League s’arrachent Carlos Baleba. Manchester United, Newcastle et West Ham convoitent notamment le jeune milieu de terrain lillois de 19 ans et seraient prêts à offrir 30 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2026, le natif de Douala (Cameroun) ne fermerait pas la porte à un départ.

Selon Ouest-France, la DNCG se réunit ce mercredi 28 juin pour valider ou non l’inscription du Sco d’Angers en Ligue 2 la saison prochaine. Après des premières auditions le 8 juin dernier, le gendarme financier du football français demandait des éléments complémentaires sur le budget du club angevin, qui n’a pas donné de nouvelles depuis. Le sursis sera finalement levé lors de cette ultime réunion, la direction du Sco restant optimiste quant à une issue positive.

Du mouvement dans le staff du Stade de Reims. Selon L’Union, Loïc Schwartze (Médical) est annoncé vers le PSG tandis que Salim Aouiche (performance) se dirige vers Clermont Rugby. De son côté, Noah Holm quitte le club marnais après un essai non concluant.

La succession de Didier Digard se prépare à l’OGC Nice. Selon Sacha Tavolieri, Francesco Farioli serait désormais en pôle pour devenir coach du Gym alors que le début des discussions remonte à la semaine dernière. Son arrivée mettrait fin à la piste Karel Geraerts, suivi désormais par Anderlecht... qui va relancer Kasper Dolberg. « Cette semaine, le RSCA va continuer les discussions avec l’ambition de trouver le bon compromis entre le budget prévu pour ce profil (5M€) et les exigences Niçoises, 7M€. Anderlecht veut aller au bout du dossier », affirme le journaliste belge sur Twitter. Au sujet de son futur coach, le board niçois va toutefois tenter jusqu’à lundi prochain pour Régis Le Bris, bloqué à Lorient. Par ailleurs, Foot Mercato fait savoir que Gaëtan Laborde ne devrait pas quitter l’OGC Nice cet été.

Qualifié pour la Ligue Europa qu’il n’est pas certain de disputer, le Toulouse FC s’affaire pour convaincre l’UEFA qu’il ne contrevient pas aux règlements alors que son propriétaire, RedBird Capital, est également actionnaire de l’AC Milan, engagé en Ligue des champions. Après Gerry Cardinale fondateur du fonds d’investissement américain, ce sont Alec Scheiner, Isaac Halyard et Niraj Shah qui ont aussi démissionné du conseil d'administration du club, selon L’Équipe. Par ailleurs, plusieurs membres de l’ancien staff technique de Philippe Montanier devraient être absents le 3 juillet, jour de la reprise. Même s'ils étaient encore sous contrat avec le TFC, Stéphane Lièvre et Éric Allibert ont été invités à quitter le club cet été. L'entraîneur adjoint et le coach des gardiens ne travailleront donc pas avec l'Espagnol Carles Martinez Novell (39 ans), passé numéro un à l'intersaison après avoir rejoint la Ville Rose durant l'hiver, ainsi qu'avec son nouvel adjoint Pol Garcia. D’autres départs sont attendus, ceux de Thomas Fernandez, entraîneur des moins de 19 ans, et de Patrick Maricel, responsable de la fondation TFC. Comme Debève, les derniers membres éconduits devraient attaquer le club au conseil des Prud'hommes pour demander réparation.

Ancien du MHSC, Ruben Aguilar pourrait bien quitter l’AS Monaco pour y revenir cet été. « L’envie de revenir à la maison est une marque d’amour. Le secret d’un retour réussi, c’est la réciprocité. L’envie de faire des sacrifices est une belle marque d’amour. Ruben Aguilar est une belle idée… à Montpellier, il y a des belles idées, a tweeté Mohamed Toubache-Ter. Le dossier est compliqué mais le joueur va tout faire de son côté… son envie est assumée: il veut revenir à Montpellier et le club le désire fortement. » En cas de retour, l’ancien latéral de l’ASSE pousserait Falaye Sacko vers la sortie. De son côté, Elye Wahi est courtisé par Wolverhampton en plus de l’OM.

Selon Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le LOSC et la Juventus Turin à hauteur de 12 millions d’euros. La visite médicale du Lillois est programmée dans la journée et il signera un contrat longue durée. L’intéressé serait excité par ce nouveau chapitre en Italie.

