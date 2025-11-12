En refusant de saisir la main tendue de Lionel Messi pour un retour au FC Barcelone, Joan Laporta s’est mis définitivement à dos l’Argentin et ses proches.

Les supporters du Barça se sont forcément mis à y croire : dans l’interview parue mardi dans Sport, Lionel Messi annonce vouloir revenir au FC Barcelone, et pas seulement pour un hommage. Le génie argentin, parti par la petite porte à l’été 2021 après la fin de son contrat, souhaiterait conclure son aventure blaugrana de la meilleure des façons, c’est-à-dire sur le terrain et en compétition. Il a certes 38 ans et vient de prolonger avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, mais il ne cesse de répéter que Barcelone est sa maison, le Barça son club, le Camp Nou un stade qui lui a manqué jusqu’au tréfonds de son âme. Qui pourrait résister à un tel appel du pied ?

« Je ne ferai pas de spéculations irréalistes »

La réponse est Joan Laporta ! Le président du FCB a déclaré : « Je ne ferai pas de spéculations irréalistes ». Et pan ! Après des années de guerre froide car les Messi n’ont pas compris que Laporta fasse campagne électorale sur la promesse de prolonger La Pulga pour finalement le laisser partir à Paris, le dirigeant vient très certainement de dire adieu à une possible réconciliation ! Sans doute expliquera-t-il un jour la raison de son refus (Messi pas compatible avec le jeu prôné par Hansi Flick, problèmes financiers ?) mais, pour l’heure, il n’envisage donc pas de signer à nouveau le meilleur buteur – et de loin – de l’histoire du Barça.

Cette déclaration devrait inciter les Messi à faire campagne pour un autre candidat en prévision de l’élection présidentielle du printemps 2026. Leur soutien pourrait s’avérer décisif. Joan Laporta s’est peut-être tiré une balle dans le pied avec ces propos qui ont forcément attristé les supporters barcelonais en plus de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.