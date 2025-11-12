Le FC Barcelone prépare la succession de Robert Lewandowski et a ciblé son remplaçant. Mais il est sous contrat et sa clause de cession est de 65 M€…

https://www.butfootballclub.fr/627419-fc-barcelone-une-ultime-pige-de-messi-une-bonne-idee/Dimanche dernier, sur la pelouse du Celta Vigo (4-2), Robert Lewandowski a montré à quel point il restait un prédateur des surfaces hors pair. Le Polonais s’est offert un triplé ayant permis aux Blaugranas de décrocher un succès très important dans la course au titre. Depuis le début de la saison, c’est souvent Ferran Torres qui démarrait en pointe mais Lewandowski, malgré ses 37 ans, n’a pas son pareil pour transformer n’importe quel ballon traînant dans la surface en but.

Kane a encore un an de contrat au Bayern

Pourtant, la direction du Barça a pris la décision de ne pas activer la prolongation d’un an figurant dans son contrat. Lewandowski a pourtant expliqué qu’il était prêt à jouer les seconds rôles pour rester une saison de plus mais ses dirigeants ne voient pas les choses de la même façon. Ils auraient déjà mis la main sur son successeur. Ce serait Harry Kane, qui arriverait lui aussi du Bayern Munich.

Mais il y a un gros mais… Kane (32 ans) est encore sous contrat pour une saison avec le géant bavarois. Et selon The Guardian, sa clause de départ s’élèverait à 65 M€. Un montant conséquent pour le FC Barcelone, surtout en cette période où les finances tardent à se redresser. Joan Laporta ne cesse de répéter que le retour au Camp Nou, programmé pour la fin du mois, permettra au club d’en finir avec ses soucis. Mais de là à être capable de payer une telle somme…