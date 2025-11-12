Alors qu’il est encore et toujours question d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Raphinha et Pedri devraient prochainement être rétablis.

L’actualité du FC Barcelone est phagocytée par Lionel Messi. Reviendra, reviendra pas ? La tendance est au pessimisme. Mais cela ne saurait totalement occulter le fait que deux bonnes nouvelles pour l’équipe actuelle sont tombées aujourd’hui. La première, c’est la confirmation par Raphinha lui-même de son retour de blessure. Touché aux ischios depuis un mois et demi, l’ailier brésilien a publié le message « En charge » accompagné d’une photo de lui à l’entraînement. Il devrait jouer quelques minutes lors de la réception de l’Athletic Bilbao le 22 novembre.

Pedri de retour après la trêve ?

Autre retour, tout aussi important, celui de Pedri. Blessé le 26 octobre lors du Clasico (1-2), le milieu devait en avoir pour cinq à six semaines en raison d’une déchirure au biceps fémoral. Mais selon Sport, sa guérison est miraculeuse, à tel point que lui aussi pourrait faire sa rentrée dans deux samedis ! Une formidable nouvelle pour Hansi Flick car Pedri comme Raphinha sont vitaux pour la bonne marche du FC Barcelone depuis qu’il en a pris les commandes.

Avec le retour au jeu, la polémique liée au retour de Lionel Messi devrait s’estomper. L’Argentin a certes fait savoir qu’il aimerait boucler la boucle en Catalogne, pas sûr qu’il ait aujourd’hui le niveau physique pour concurrencer un Raphinha ou un Lamine Yamal.