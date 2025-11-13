ASSE : Le Paris FC fonce sur Stassin, Krasso bientôt de retour ?

Le Paris FC n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Lucas Stassin. D’après nos informations, le club francilien reste attentif à la situation du buteur belge de l’AS Saint-Étienne, déjà courtisé l’été dernier. Si Kilmer Sport, propriétaire des Verts, avait alors fermé la porte à un départ, la donne pourrait bien changer cet hiver.

L’entraîneur Eirik Horneland a d’ailleurs laissé entendre que tout restait possible :

“C’est sûr que l’on reverra ce trio Boakye-Duffus-Cardona qui a bien fonctionné ce soir. Lucas et Zuriko sont avec nous et on compte sur eux. Mais il y a de quoi faire offensivement s’ils décident de partir…”

De quoi semer le doute et relancer les spéculations autour d’un éventuel transfert du jeune avant-centre de 18 ans.

Un départ oui, mais pas à n’importe quel prix !

Un départ de Lucas Stassin cet hiver paraît de plus en plus probable. Le joueur, déçu de ne pas avoir été transféré cet été, a déjà exprimé son envie de relever un nouveau défi. Cependant, Kilmer Sport ne compte pas brader son joyau.

L’ASSE aurait refusé des offres supérieures à 30 millions d’euros ces derniers mois, preuve de l’importance accordée à l’attaquant belge, considéré comme la plus grande valeur marchande de l’effectif. Le club stéphanois entend bien faire monter les enchères, conscient que la moindre ouverture attirera plusieurs prétendants européens.

Krasso et 30 millions d’euros : le combiné gagnant ?

Le Paris FC, de son côté, pourrait se montrer malin dans cette opération. En cas de transfert de Lucas Stassin, Jean-Philippe Krasso verrait sans doute son temps de jeu diminuer encore, lui qui subit déjà la concurrence de Willem Geubbels.

Une situation qui pourrait profiter… à l’AS Saint-Étienne ! Le retour de Krasso dans le Forez serait une aubaine : le joueur connaît la maison, les supporters l’adorent, et son expérience pourrait parfaitement encadrer les jeunes talents de l’effectif.

Un scénario rêvé pour les Verts, qui récupéreraient un avant-centre confirmé, tout en laissant davantage de place à l’éclosion de Joshua Duffus, autre grand espoir offensif du club.