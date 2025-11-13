L’OL victime d’un autre scandale arbitral, il est pire que contre le PSG ! (vidéo)

Ce n’était décidément pas le week-end de l’OL avec les arbitres…

La direction technique de l’arbitrage a livré mardi son analyse sur plusieurs points chauds de la 12e journée de Ligue 1 et notamment autour du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, remporté par le PSG à Décines (3-2). La DTA a reconnu qu’un but parisien aurait logiquement pu être refusé pour une faute. Dans la foulée de l’égalisation d’Afonso Moreira, les Franciliens avaient repris l’avantage sur un but de Khvicha Kvaratskhelia. Pour les Rhodaniens, cette réalisation a été entachée d’une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann à la récupération. Et l’instance des arbitres a semblé leur donner raison, sans toutefois l’indiquer clairement.

Une expulsion incroyable d’un joueur de l’OL en N3

Mais un autre scandale avec l’arbitrage a eu lieu le week-end, et c’est la réserve de l’OL qui en a été la victime. L’équipe se déplaçait à l’ASPTT Dijon en N3 et le défenseur central Ibrahim Halilou s’est fait exclure alors qu’il s’est fait découper par un attaquant dijonnais. La vidéo est édifiante !