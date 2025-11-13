Mercato : le PSG et le FC Barcelone s’arrachent une pépite de Premier League !

C’est un latéral droit…

Le Paris Saint-Germain compte recruter après la blessure d’Achraf Hakimi, surtout que le Marocain sera concerné par la CAN en janvier prochain. Luis Enrique a des options notamment avec Warren Zaïre-Emery ou Senny Mayulu, mais la tendance est à la venue d’une recrue à ce poste, et ce jeudi, une piste est révélé en Colombie.

Munoz (Crystal Palace) dans le viseur du PSG et du Barça

Le média Semana via le journaliste Julian Capera croit en effet savoir que le PSG lorgne Daniel Muñoz. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Crystal Palace, le polyvalent défenseur international colombien est aussi dans le viseur de Chelsea, de Manchester City et du FC Barcelone. Le joueur est évalué à 25 M€. A suivre…