ASSE Mercato : Stassin au Paris FC et Krasso de retour, un bon deal pour les Verts ?

Le Paris FC s’apprêtant à formuler une nouvelle offre pour Lucas Stassin, l’ASSE devrait-elle proposer d’intégrer Jean-Philippe Krasso dans la transaction ? C’est notre débat…

« Un très bon plan, oui »

« Perso, je n’hésiterais pas une seconde. L’ASSE a déjà le successeur de Stassin avec Duffus, mais l’ancien joueur de Brighton n’offre pas assez de garanties, à seulement 19 ans. Krasso est bien plus expérimenté. Comme Duffus, c’est un avant-centre bien plus altruiste que Stassin, et à mon humble avis, il serait bien plus utile au collectif que le jeune belge.

Stassin contre Krasso plus une somme d’argent, perso ce serait donc un grand oui, et même si le Paris FC donnait un peu moins de 20 M€. J’avais adoré la dernière saison de Krasso à l’ASSE, et déploré son départ. Il avait fait du Chaudron son jardin, et terminé meilleur passeur de L2. Là, il montre qu’il est aussi capable de marquer en L1, mais le maillot vert lui allait tellement bien que c’est sous ces couleurs qu’il exprimerait le mieux ses qualités, en L2 comme en L1. J’en suis persuadé. »

Laurent HESS

« La meilleure affaire sportivement parlant »

Pour moi, c’est clairement la meilleure affaire sportivement parlant. Jean-Philippe Krasso a déjà fait ses preuves à l’ASSE : c’est un joueur humble, qui connaît parfaitement ses qualités, et surtout quelqu’un capable d’assumer un rôle de leader dans le vestiaire.

Et c’est exactement ce qui manque aux Verts cette saison.

Stassin est un joueur talentueux, mais il donne souvent l’impression de jouer pour lui, avec en tête l’objectif de marquer plutôt que de faire briller le collectif. À l’inverse, Krasso apporte une dimension plus complète : il sait faire jouer les autres, il pèse dans le jeu, et il a ce caractère qui peut tirer une équipe vers le haut.

En plus, son retour serait idéal pour accompagner Joshua Duffus, qui a le potentiel pour devenir le futur serial buteur de l’ASSE. Duffus a encore beaucoup à apprendre, et évoluer aux côtés d’un joueur comme Krasso qui connaît la Ligue 2 sur le bout des doigts pourrait accélérer sa progression.

Et puis, au-delà de l’aspect formateur, Krasso offrirait un impact immédiat. Il sait être décisif, il sait gérer la pression, il sait faire la différence dans ce championnat si particulier. Pour une équipe stéphanoise en quête de stabilité et de réalisme offensif, c’est exactement le profil à récupérer.



Louis CHRESTIAN