ASSE : Horneland a tranché, sa compo contre Quetigny dévoilée

Voici l’équipe que l’ASSE devrait présenter demain en Coupe de France…

En conférence de presse, hier, à 48h de l’entrée des Verts en Coupe de France à Quetigny (samedi à 20h30), Eirik Horneland a expliqué qu’il allait faire jouer certains jeunes en l’absence de nombreux titulaires, blessés ou retenus en sélection.

Tardieu ménagé, Nadé pourrait l’être aussi

Dans les buts, Maubleu remplacera Larsonneur. Pedro, Appiah et Makhloufi débuteront en défense, où le quatrième poste se joue entre Nadé et Batubinsika. Le premier ressentant quelques gênes, il pourrait être ménagé. Ce sera le cas de Tardieu au milieu, l’ancien troyen ayant beaucoup enchaîné depuis le début de la saison. Horneland a indiqué que Moueffek avait besoin de temps de jeu, et que Miladinovic serait titulaire après avoir purgé ses trois matches de suspension. Ce sera aussi le cas de Boakye, qui évoluera en attaque aux côtés des jeunes N’Guessan et Eymard.