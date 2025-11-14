ASSE Mercato : Abdoulaye Touré et Nabil Bentaleb pour étoffer le milieu ? Kilmer Sport met son véto !

Dans notre dernière émission Talkshow diffusée ce mercredi sur la chaîne YouTube de But Football Club, nous avons abordé les pistes chaudes du prochain mercato de l’ASSE, que ce soit pour cet hiver ou même pour la préparation de l’été.

Et une chose est sûre : le milieu de terrain des Verts a besoin de renforts.

Alors que la stratégie de Kilmer Sports repose largement sur la DATA et sur l’achat de jeunes joueurs capables de générer une plus-value, les besoins immédiats de l’équipe pointent vers un tout autre profil : de l’expérience, du volume de jeu, du leadership.

C’est là que les pistes Abdoulaye Touré et Nabil Bentaleb reviennent sur la table.

Abdoulaye Touré : le Havrais qui coche toutes les cases

À 31 ans, Abdoulaye Touré est un cadre du Havre AC. Propre techniquement, solide dans l’impact, doté d’un vrai sens tactique, il correspond parfaitement au profil recherché par l’ASSE :

Un numéro 6 expérimenté, capable de stabiliser un milieu en souffrance.

Avec un contrat courant jusqu’en 2026, Le Havre pourrait être tenté de récupérer une indemnité intéressante avant qu’il n’entre dans sa dernière année. Sa valeur marchande, estimée autour de 3 millions d’euros, reste abordable pour un joueur de ce niveau.

Nabil Bentaleb : un talent de haut niveau en quête d’espace

L’autre piste mène à une pointure : Nabil Bentaleb, aujourd’hui à Lille. Le milieu algérien possède une technique et une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne.

Mais voilà : au LOSC, la concurrence est féroce.

Entre Benjamin André, toujours indispensable, et les jeunes en pleine explosion comme Bouaddi ou Mukau, Bentaleb pourrait voir son temps de jeu fondre.

Un contexte qui pourrait ouvrir une porte pour l’ASSE, en quête d’un patron dans l’entrejeu.

Sportivement, la piste est séduisante. Financièrement, plus complexe. Mais l’impact serait énorme.

Kilmer Sports dit non : priorité aux jeunes, pas aux cadres

Problème : du côté de Kilmer Sports, la stratégie reste claire.

– Pas de profils expérimentés.

– Pas de gros salaires.

– Pas d’investissement sur des joueurs de plus de 28 ans.

Si renfort il y a, il sera jeune, peu coûteux, à fort potentiel, cohérent avec le modèle DATA.

Et un nom est déjà sorti :

Silas Andersen, milieu de Häcken, international U20 danois.

Prix estimé : moins d’un million d’euros.

Un joli prospect, oui. Mais aucune certitude en Ligue 1, encore moins dans un club sous pression comme l’ASSE.

Expérience ou DATA : quel chemin pour l’ASSE ?

L’ASSE est face à un dilemme clair :

Jouer la sécurité et l’expérience avec des profils établis comme Touré ou Bentaleb ?

avec des profils établis comme Touré ou Bentaleb ? Ou continuer la stratégie DATA avec des joueurs à développer, comme Andersen ?

Deux visions s’affrontent :

🔹 Le court terme : renforcer l’équipe immédiatement pour sécuriser la saison.

🔹 Le long terme : préparer une équipe jeune, évolutive, rentable.

Alors, que doit faire l’ASSE ?

Miser sur des cadres prêts à performer, ou sur des promesses à révéler ?