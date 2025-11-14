ASSE Mercato : le père de Lucas Stassin prêt à des révélations explosives sur Kilmer Sports !

Le père de l’attaquant de l’ASSE a accordé un entretien dont le teasing laisse peu de place au doute…

L’été dernier, Lucas Stassin avait fait comprendre par des messages sur les réseaux qu’il ne souhaitait pas accompagner l’ASSE en Ligue 2. Mais Kilmer Sports avait refusé plusieurs offres, émanant notamment du Stade Rennais et du Paris FC. Depuis, Stassin a fait son retour à l’ASSE où il livre une première partie de saison mitigée.

Stéphane Stassin va parler de l’attitude de l’ASSE cet été au Mercato

Auteur de 4 buts, le Belge n’a plus trouvé le chemin des filets depuis 8 matchs, et il a glissé vers le banc au profit de Joshua Duffus. Une situation qui pourrait l’inciter à demander un bon de sortie dès cet hiver. Est-ce ce qui a poussé Stéphane Stassin, son père, ancien joueur professionnel et éducateur à Anderlecht, à accorder un entretien au journaliste belge Sacha Tavolieri ? On peut le penser à la lecture du teasing de l’interview, qui sera diffusée dimanche matin. Il y est en effet indiqué que le père de Stassin reviendra sur le dernier Mercato estival, sur « le transfert avorté » du jeune attaquant, et sur « l’attitude de l’ASSE ». Alors que Lucas Stassin se trouve actuellement avec les Espoirs belges, le message risque d’être clair, le journaliste invitant même les internautes à sortir le pop corn…