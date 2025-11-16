Le PSG a déjà lancé les grandes manoeuvres en vue du mercato hivernal. Plusieurs dossiers sont déjà bien avancés.

Le PSG prépare un mercato de stabilité cet hiver. Alors que les spéculations s’enchaînent autour des cadres offensifs, Paris a en réalité bouclé en interne plusieurs dossiers majeurs. Une stratégie claire : verrouiller la base avant d’attaquer les grandes manœuvres.

Selon PSG Inside Actus, « comme prévu, le PSG procédera à plusieurs prolongations et une présentation groupée se fera prochainement ». Et deux noms sont déjà cochés : Willan Pacho et Bradley Barcola, dont les dossiers sont complètement verrouillés. Le club a choisi d’anticiper, de sécuriser et de donner un signal fort aux joueurs-clés.

« Aucune inquiétude pour Dembélé »

Ce n’est pas tout : les prolongations de Fabian Ruiz et du jeune Senny Mayulu sont, toujours selon la même source, « quasiment finalisées ». Preuve que le PSG mise sur la continuité, le mélange d’expérience et de jeunesse, et un vestiaire qui doit rester stable autour du projet de Luis Enrique.

Reste le cas qui affole les réseaux : Ousmane Dembélé. Ces dernières heures, les rumeurs d’un départ ont circulé, mais PSG Inside Actus se veut catégorique : « Aucune inquiétude pour Dembélé. » Le message est clair, ferme, sans ambiguïté. Paris compte sur lui, et son avenir n’est pas menacé. En interne, l’idée est simple : verrouiller les forces vives avant de frapper plus fort au mercato. Et le PSG, une fois encore, avance plus vite qu’on ne le croit.