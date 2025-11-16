OM Mercato : il a fait la misère à Messi, la porte entre Paris et Marseille est grande ouverte !

Après avoir ouvert la porte à un retour en France, N’Golo Kanté (34 ans) a relancé bien malgré lui des rumeurs d’une arrivée à l’OM au prochain mercato.

N’Golo Kanté entretient le suspense. Alors que son contrat avec Al-Ittihad prendra fin en juin 2026, le milieu de terrain tricolore a ouvert la porte à un retour en France, relançant les spéculations autour d’un possible transfert en Ligue 1.

Interrogé par Téléfoot sur son avenir, Kanté reste prudent : « On est focus sur la saison à Al-Ittihad. On verra ce qui se présente après. Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J’espère que ça sera une année complète à tous les niveaux. » Et quand le sujet du retour en Ligue 1 est évoqué, le champion du monde se montre énigmatique : « On ne sait jamais », répète-t-il, avec son éternel sourire. Paris FC, qui rêve de le faire revenir, n’est pas le seul club sur les rangs. L’OM pourrait également se positionner.

Kanté, le milieu qui manque à l’OM ?

Canal+ s’intéresse au dossier et le journaliste Sacha Nabet évoque la possible arrivée du Français à Marseille : « Le recrutement d’un milieu est à l’étude. Il nous manque ce profil pour nous faire franchir un cap. Face à l’Ukraine, il a gagné 6 duels sur 8, c’est exactement ce qui nous manque à l’OM. Rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions et deuxième de Ligue 1 pour être plus exposé en vue de la Coupe du Monde, pourquoi pas ? »

Kanté, qui a fait tomber l’Argentine Lionel Messi à la Coupe du Monde 2018, pourrait-il donc devenir la pièce maîtresse du milieu de l’Olympique de Marseille cet hiver ? Le mercato hivernal s’annonce déjà brûlant sur la Canebière.