Coup de théâtre pour l’Olympique de Marseille : Nayef Aguerd a pris le chemin du retour en Provence plus tôt que prévu, laissant momentanément la sélection marocaine. Ce choix, dicté par la gestion minutieuse de sa blessure, place la récupération du défenseur au cœur des priorités olympiennes à l’approche des grandes échéances nationales et africaines.

Blessure récidivante pour Aguerd

Le calvaire médical ne lâche pas Nayef Aguerd. Victime d’une pubalgie tenace, le défenseur central avait déjà ressenti une vive douleur lors de la récente rencontre face à Brest. Cette blessure, qui le poursuit depuis plusieurs semaines, suscite une attention particulière au sein du staff marseillais. Malgré ce contexte délicat, le stoppeur de 29 ans avait répondu présent à la convocation de l’équipe nationale marocaine, déterminé à se rendre utile même diminué.

La gestion de la blessure s’est alors faite à quatre mains : d’un côté, le staff médical des Lions de l’Atlas, de l’autre, celui de l’OM, dans une collaboration permanente pour évaluer l’état du joueur et ajuster en temps réel la stratégie médicale. Avec prudence, Aguerd est resté sur le banc lors du succès marocain contre le Mozambique, optant pour la préservation plutôt que la précipitation, à l’image des derniers protocoles appliqués pour d’autres stars marocaines en convalescence.

Retour anticipé à Marseille pour poursuivre les soins

Face à une évolution incertaine et afin de garantir une récupération optimale, la décision a finalement été prise : priorité totale au protocole de soins spécifique instauré à La Commanderie. Revenu à Marseille, Nayef Aguerd va bénéficier d’un accompagnement médical sur-mesure, dans un cadre où la moindre étape du traitement sera minutieusement encadrée par le staff olympien.

Ce retour anticipé illustre aussi la confiance mutuelle entre l’OM et la sélection, soucieux avant tout de l’intégrité physique de leur joueur cadre. Une gestion exemplaire des intérêts croisés, à comparer avec d’autres parcours de soins menés récemment par la sélection marocaine.

L’enjeu de la récupération : OM et CAN en ligne de mire

Pour l’OM, le retour rapide à la compétition de Nayef Aguerd est un enjeu majeur. Son absence pèserait lourd dans le secteur défensif alors que la saison s’apprête à rentrer dans une phase décisive. Mais l’objectif ne se limite pas à la sphère marseillaise : le défenseur rêve aussi de retrouver la pleine possession de ses moyens pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations à domicile, sous le maillot du Maroc.

La période qui s’annonce sera capitale : chaque jour de soin, chaque décision médicale peut influencer la suite du parcours aussi bien avec l’OM qu’en sélection. Dans l’ombre du quotidien, les soignants orchestrent chaque geste pour accélérer un retour espéré dans les délais. Une gestion des coulisses qui, à l’image de certaines stratégies de clubs concurrents avec leurs internationaux, pourrait faire basculer la saison marseillaise et les ambitions marocaines en 2024.