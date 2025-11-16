FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !
RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation

RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation
William Tertrin
16 novembre 2025

Le RC Lens aurait flashé sur une sensation de la Coupe du Monde U17, mais le Bayern Munich et aussi l’Ajax Amsterdam sont aussi sur le coup.

Alors même que le mercato hivernal n’a pas débuté, le RC Lens serait déjà en pleine préparation de son mercato estival, et se retrouve face à une concurrence de taille pour attirer un jeune talent très prometteur. Selon AfricaFoot, Anisse Saidi, attaquant de 17 ans évoluant à San Diego en MLS, est désormais sur les radars de plusieurs clubs européens majeurs, et le club lensois serait déjà en négociations pour un éventuel transfert lors de la prochaine fenêtre estivale.

Un but et beaucoup de qualités lors du Mondial U17

Saidi s’est fait connaître lors de la Coupe du monde U17, que dispute actuellement le gardien lensois Ilan Jourdren, où il a marqué un but contre les Fidji (6-0), malgré une élimination en 16es de finale contre l’Autriche. L’attaquant tunisien se distingue par sa vitesse, sa puissance physique et sa polyvalence offensive, qualités qui lui permettent d’évoluer aussi bien en pointe qu’en position de second attaquant. Avec son gabarit de 1,87 m, il possède déjà un profil complet pour évoluer à haut niveau, même s’il n’a disputé qu’un seul match en pro pour l’instant.

Malgré la volonté de son club actuel de le conserver, Saidi a fait le choix de représenter la Tunisie, confirmant son ambition internationale et sa détermination à progresser sur la scène mondiale. Cette décision renforce encore son attrait pour les clubs européens, qui voient en lui un futur pilier offensif capable de s’imposer rapidement au plus haut niveau.

Lens a prouvé qu’il excellait dans le recrutement de talents

Le RC Lens suit ce dossier de très près. Le club artésien, réputé pour sa politique de recrutement ambitieuse et sa capacité à révéler de jeunes talents, pourrait représenter une étape idéale pour Saidi, alliant visibilité européenne et encadrement adapté aux jeunes joueurs. Mais la concurrence est féroce : le Bayern Munich et également l’Ajax Amsterdam, deux clubs réputés pour leur excellence dans la formation et l’intégration de jeunes talents, suivent également de près le joueur. Les clubs allemands et néerlandais pourraient proposer des conditions attractives, tant sur le plan sportif que financier, ce qui complique la tâche du RC Lens.

Pour Lens, l’enjeu est double : non seulement attirer un talent prometteur avant ses concurrents, mais également convaincre Saidi de choisir un projet sportif qui privilégie son développement à long terme. Les négociations s’annoncent donc stratégiques et pourraient être déterminantes pour l’avenir de l’attaquant tunisien.

Si le RC Lens parvient à convaincre Saidi, il s’agirait d’un joli coup pour le club, capable de renforcer son attaque tout en affirmant sa réputation de tremplin pour les jeunes talents vers les plus grands clubs européens. Le mercato estival s’annonce donc palpitant, et les prochains mois pourraient voir naître un véritable duel entre Lens, le Bayern et l’Ajax pour un très grand espoir.

MercatoRC Lens
#A la une#TRANSFERTS

