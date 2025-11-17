Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond

Décevant lors du rassemblement de novembre avec l’équipe de France, Rayan Cherki a été vivement critiqué par Raymond Domenech.

Né à Lyon et formé à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a franchi chaque palier avec une précocité remarquable. Dès ses premiers pas en Bleu, l’attaquant désormais à Manchester City a frappé fort : une entrée remarquée, suivie d’un but et d’une passe décisive contre l’Espagne lors de sa première cape en juin dernier. Sur le papier, le futur s’annonçait radieux.

Sous le maillot des Citizens, Cherki poursuit son ascension, confirmant match après match son statut de talent rare. Pourtant, dès son retour en sélection, le constat s’est révélé plus contrasté. Après une série de blessures, la dernière titularisation du jeune meneur de jeu face à l’Ukraine n’a pas convaincu : Cherki a peiné à trouver le rythme et à imposer son influence.

La question de son association avec Michael Olise, autre offensif qui marche très bien, commence à émerger dans le débat. Pour l’instant, leur duo n’a pas trouvé la bonne formule.

Domenech met la pression : Cherki menacé pour la Coupe du Monde ?

La tension monte encore d’un cran lorsque Raymond Domenech intervient dans le débat. Sans langue de bois, l’ex-sélectionneur des Bleus pointe du doigt le manque de résultats immédiats et la difficulté de Cherki à s’imposer comme un cadre chez les A. Selon Domenech, la concurrence s’intensifie : la progression de joueurs comme Aklouche, le retour au premier plan d’Olise mais aussi la présence de Nkunku, constituent de vraies menaces pour le ticket Coupe du Monde de Cherki.

Pour Domenech, Cherki risque de voir sa chance passer si une évolution n’est pas rapide, d’autant que la recherche d’automatismes fait défaut face à cette concurrence féroce : « Il (Cherki) n’a aucune chance. Akliouche, Olise et Nkunku sont ses concurrents. Une place dans le groupe (pour la Coupe du Monde) ? Ah mais je n’y crois pas », a tranché Domenech.

Deschamps a tranché pour Cherki

Loin de l’agitation médiatique, Cherki susciterait quelques interrogations en interne, comme l’a confié Foot Mercato. Cependant, « son avenir international à court terme ne semble pas menacé pour autant ». Didier Deschamps maintient donc sa position et tempère le débat. Mais Rayan Cherki pourrait désormais avoir un rôle de joker de luxe, le temps d’affiner sa complémentarité avec les autres éléments offensifs, complète FM.

La rivalité s’annonce intense avec des joueurs d’expérience comme Christopher Nkunku, qui enchaîne sélections et belles performances en club – il vient notamment de renforcer les rangs de l’AC Milan. Le suspense reste donc total autour de la prochaine liste pour la Coupe du Monde. Entre les doutes soulevés par Domenech, les exigences du staff tricolore et l’envie de s’imposer face à la génération montante, l’avenir de Cherki en Bleu cristallise toutes les attentions.