OM : bonne nouvelle pour Amir Murillo ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond

Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond
William Tertrin
17 novembre 2025

Décevant lors du rassemblement de novembre avec l’équipe de France, Rayan Cherki a été vivement critiqué par Raymond Domenech.

Né à Lyon et formé à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a franchi chaque palier avec une précocité remarquable. Dès ses premiers pas en Bleu, l’attaquant désormais à Manchester City a frappé fort : une entrée remarquée, suivie d’un but et d’une passe décisive contre l’Espagne lors de sa première cape en juin dernier. Sur le papier, le futur s’annonçait radieux.

Sous le maillot des Citizens, Cherki poursuit son ascension, confirmant match après match son statut de talent rare. Pourtant, dès son retour en sélection, le constat s’est révélé plus contrasté. Après une série de blessures, la dernière titularisation du jeune meneur de jeu face à l’Ukraine n’a pas convaincu : Cherki a peiné à trouver le rythme et à imposer son influence.

La question de son association avec Michael Olise, autre offensif qui marche très bien, commence à émerger dans le débat. Pour l’instant, leur duo n’a pas trouvé la bonne formule.

Domenech met la pression : Cherki menacé pour la Coupe du Monde ?

La tension monte encore d’un cran lorsque Raymond Domenech intervient dans le débat. Sans langue de bois, l’ex-sélectionneur des Bleus pointe du doigt le manque de résultats immédiats et la difficulté de Cherki à s’imposer comme un cadre chez les A. Selon Domenech, la concurrence s’intensifie : la progression de joueurs comme Aklouche, le retour au premier plan d’Olise mais aussi la présence de Nkunku, constituent de vraies menaces pour le ticket Coupe du Monde de Cherki.

Pour Domenech, Cherki risque de voir sa chance passer si une évolution n’est pas rapide, d’autant que la recherche d’automatismes fait défaut face à cette concurrence féroce : « Il (Cherki) n’a aucune chance. Akliouche, Olise et Nkunku sont ses concurrents. Une place dans le groupe (pour la Coupe du Monde) ? Ah mais je n’y crois pas », a tranché Domenech.

Deschamps a tranché pour Cherki

Loin de l’agitation médiatique, Cherki susciterait quelques interrogations en interne, comme l’a confié Foot Mercato. Cependant, « son avenir international à court terme ne semble pas menacé pour autant ». Didier Deschamps maintient donc sa position et tempère le débat. Mais Rayan Cherki pourrait désormais avoir un rôle de joker de luxe, le temps d’affiner sa complémentarité avec les autres éléments offensifs, complète FM.

La rivalité s’annonce intense avec des joueurs d’expérience comme Christopher Nkunku, qui enchaîne sélections et belles performances en club – il vient notamment de renforcer les rangs de l’AC Milan. Le suspense reste donc total autour de la prochaine liste pour la Coupe du Monde. Entre les doutes soulevés par Domenech, les exigences du staff tricolore et l’envie de s’imposer face à la génération montante, l’avenir de Cherki en Bleu cristallise toutes les attentions.

Equipe de France

Les plus lus

Amir Murillo (OM)
Ligue 1...

OM : bonne nouvelle pour Amir Murillo ! 

Par Bastien Aubert
Fabian Ruiz (PSG)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Ruiz rêve d’ailleurs, Luis Enrique fonce sur son remplaçant au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
L'état-major de l'OM
Ligue 1...

OM : coup de tonnerre, un poids lourd négocie son départ imminent du club !  

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : une offre impossible à refuser détourne Endrick de l’OL ! 

Par Bastien Aubert
Amin Chiakha (Veile)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a ciblé le remplaçant de Stassin, le Stade Rennais s’étrangle ! 

Par Bastien Aubert
Josep Guardiola
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Guardiola dit oui au FC Barcelone, le Real Madrid relance Haaland !

Par Bastien Aubert
Johann Lepenant (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro souffle, 3 tauliers de retour contre Lorient !

Par Bastien Aubert
L'OM en action
Ligue 1...

OM : Balerdi, Traoré, Medina… un petit miracle arrive de l’infirmerie avant Nice ! 

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
AS Nancy Lorraine...

ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Nancy 

Par Bastien Aubert
Nathan de Cat (Anderlecht)
ASSE...

ASSE Mercato : le PSG a flashé sur le nouveau Stassin ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : les Verts promis à retrouver la Ligue 1 plus tôt que prévu
ASSE...

ASSE : les Verts promis à retrouver la Ligue 1 plus tôt que prévu

Par William Tertrin
FC Barcelone : Yamal de l’Espagne vers le Maroc, l’impossible devient possible !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal de l’Espagne vers le Maroc, l’impossible devient possible !

Par William Tertrin
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : un premier départ sur le point d’être acté pour cet hiver

Par William Tertrin
Conflit Mbappé – PSG : décryptage complet des sommes folles réclamées par les deux parties
Ligue 1...

Conflit Mbappé – PSG : décryptage complet des sommes folles réclamées par les deux parties

Par William Tertrin
Équipe de France : un énorme scandale raciste éclate autour de N’Golo Kanté
Equipe de France...

Équipe de France : un énorme scandale raciste éclate autour de N’Golo Kanté

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, il impose une seule condition !
Mercato...

Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, il impose une seule condition !

Par William Tertrin
Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond
Equipe de France...

Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond

Par William Tertrin
L’OM doit-il se pencher sur Sofiane Diop au mercato d’hiver ?
Mercato...

L’OM doit-il se pencher sur Sofiane Diop au mercato d’hiver ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?

Par William Tertrin
RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois
Ligue 1...

RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois

Par William Tertrin
Kylian Mbappé lors du match du Real Madrid contre Villarreal.
PSG...

Conflit Mbappé – PSG : pleurs, transfert en Arabie saoudite… les gros détails de l’audience

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon
ASSE...

ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon

Par William Tertrin
LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier
LOSC...

LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier

Par William Tertrin
Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l’OL ?
Mercato...

Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l’OL ?

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet