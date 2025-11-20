OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !

L’Olympique de Marseille s’apprête à récupérer l’un de ses joueurs les plus attendus : Amine Gouiri sera normalement de retour à Marseille ce vendredi 21 novembre, après plusieurs semaines passées au prestigieux centre Aspetar de Doha pour soigner sa blessure à l’épaule.

Aspetar, l’espoir d’un retour sans séquelle

Victime d’un choc violent à l’épaule, l’international algérien a été pris en charge dans l’un des meilleurs centres médicaux du monde.

À Doha, Gouiri a suivi un programme de soins intensifs pour accélérer sa guérison et éviter une rechute qui pourrait compromettre sa saison.

Il revient à Marseille pour poursuivre sa rééducation, observer l’évolution de son épaule et préparer la dernière phase de son protocole.

Pas de CAN… un coup dur pour lui, un coup dur pour l’OM

Initialement pressenti pour disputer la CAN avec l’Algérie, Gouiri ne pourra finalement pas participer à la compétition.

Pour lui, c’est une énorme déception.

Pour l’OM, c’est un signal d’alarme : le club comptait énormément sur son attaquant pour être le titulaire indiscutable de l’attaque olympienne cette saison.

Entre sa technique, sa justesse dans les petits espaces et sa capacité à jouer dos au jeu ou à attaquer les intervalles, Gouiri devait être un élément clé du projet marseillais.

Son absence se fait déjà sentir… et va encore durer.

Retour prévu mi-février

Si tout se passe bien, Amine Gouiri devrait retrouver les terrains à la mi-février.

Mais à ce moment-là, l’OM pourrait déjà avoir laissé filer l’essentiel :

La course au podium ou au titre de ligue 1.

La course à la ligue des champions pour être dans les 24 premiers.

En d’autres termes, Gouiri reviendra peut-être au moment où le destin de l’OM sera déjà scellé.

Un renfort… mais un renfort tardif

L’optimisme reste malgré tout permis : si l’OM est encore en vie dans la course à l’Europe en février, le retour de Gouiri pourrait tout changer.

Mais pour cela, les Marseillais devront tenir le choc dans les prochaines semaines… sans leur attaquant phare.