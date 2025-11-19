Samedi à 19h, le Stade Rennais accueille l’AS Monaco au Roazhon Park. Une affiche qui devrait voir Paul Pogba refouler les terrains pour la première fois depuis deux ans.

Samedi, le 8e de Ligue 1, le Stade Rennais, accueille le 6e, l’AS Monaco. A priori, ce n’est pas une raison suffisante pour que la planète foot s’intéresse à cette affiche. Surtout qu’elle opposera deux formations ayant manqué leur début de saison. Les Rouge et Noir chercheront à décrocher un troisième succès de rang, après ceux contre Strasbourg (4-1) et au Paris FC (1-0). Les joueurs de la Principauté, eux, essayeront de se relancer après leur déculotté à domicile contre le RC Lens (1-4), au cours de laquelle ils avaient eu le sentiment de s’être faits voler par l’arbitre. Pour ce déplacement périlleux, ils pourront compter sur un renfort très attendu.

Sa rentrée a été décalée deux fois

Ce renfort, c’est Paul Pogba. Selon L’Equipe, le milieu de 32 ans est enfin opérationnel. Arrivé à Monaco cet été, il lui a fallu du temps pour se remettre à niveau, lui qui n’a plus joué depuis deux ans. Il était espéré mi-octobre puis début novembre mais, à chaque fois, des alertes l’ont coupé dans son élan. Mais cette fois, c’est la bonne et la planète foot va forcément scruter ce retour sur les terrains d’une star mondiale. Enfin, ça, c’est seulement s’il ne lui arrive rien lors des prochains entraînements !

Si Paul Pogba est bien présent pour ce qui sera le premier match de Ligue 1 de sa carrière, le Stade Rennais aura tout intérêt à se méfier. Car c’est peu dire que le champion du monde 2018 est revanchard après tous les malheurs qui l’ont frappé ces dernières années (blessures, suspension pour dopage, procès contre son frère et ceux qui l’ont séquestré)…