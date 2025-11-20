Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !

OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !
Louis Chrestian
20 novembre 2025

Le mercato pourrait une nouvelle fois s’enflammer du côté de Marseille… Et cette fois, le nom qui circule fait déjà saliver les supporters olympiens : Alexander Sörloth, l’attaquant norvégien, souhaite quitter l’Atlético de Madrid dès le mois de janvier ! Un véritable coup de tonnerre pour le club colchonero… et une opportunité XXL pour l’OM.

Sörloth veut partir dès janvier !

Titulaire en sélection, coéquipier d’Antoine Griezmann, Sörloth n’a pourtant pas trouvé la place qu’il espérait à Madrid. Le géant norvégien a un objectif clair : jouer, enchaîner et convaincre avant la prochaine Coupe du monde.

Sans perspectives immédiates, l’attaquant aurait fait savoir qu’un départ hivernal est désormais une option très sérieuse. Et si rien ne bouge cet hiver, il quittera l’Atlético l’été prochain.

L’OM toujours intéressé ? Ça devient crédible.

Ce n’est un secret pour personne : Sörloth a longtemps figuré sur la short-list de l’OM. Déjà pisté par le club phocéen lors de précédents mercatos, il pourrait enfin redevenir une piste réaliste.

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, notamment en prévision de la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, qui arrive progressivement en fin de cycle au très haut niveau.

Sörloth, lui, offre un profil radicalement différent de ce que possède actuellement Roberto De Zerbi :

  • 1m95, une présence aérienne rare
  • Un profil de pivot, parfait pour peser sur les défenses
  • Une très bonne conduite de balle malgré son gabarit
  • Un style complémentaire de GouiriVaz et Aubameyang

Bref, exactement le type d’attaquant qui manque dans l’arsenal olympien.

Un coup stratégique ?

Entre l’âge d’Aubameyang, les irrégularités offensives et le besoin de diversité devant, Marseille pourrait tenir là une occasion en or. Le coût du transfert pourrait être accessible si l’Atlético ouvre la porte à un départ rapide ce qui semble désormais inévitable.

L’OM veut frapper fort, Sörloth veut jouer… et les planètes commencent dangereusement à s’aligner.

Un mercato d’hiver en feu ?

Si rien n’est encore fait, l’intérêt semble logique, cohérent, et surtout… timing parfait.
Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria décidera de relancer un dossier qui lui plaît depuis longtemps.

Affaire à suivre… mais une chose est sûre : si Sörloth bouge, l’OM sera à l’affût.

LigaMercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
AS Monaco...

Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !

Par Louis Chrestian
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

Mercato : Griezmann serait-il la meilleure option de l’OM en janvier ?

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la priorité hivernale est connue 

Par Bastien Aubert
ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !
ASSE...

ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !

Par Louis Chrestian
OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !
OM...

OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !
Equipe de France...

FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !

Par Louis Chrestian
ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?
ASSE...

ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?

Par Louis Chrestian
OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !
Liga...

OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !

Par Louis Chrestian
OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !
OGC Nice...

OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !

Par Louis Chrestian
OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !
OM...

OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !

Par Louis Chrestian
PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
PSG...

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !

Par Louis Chrestian
FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !

Par Louis Chrestian
Rongier et Merlin à Rennes
FC Nantes...

Stade Rennais : Rongier et Merlin encore traînés dans la boue à cause du FC Nantes

Par Bastien Aubert
FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?

Par Louis Chrestian
OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !
OM...

OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !

Par Louis Chrestian
OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?
Mercato...

OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !
FC Barcelone...

FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !

Par Laurent Hess
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a un chouchou avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Pablo Longoria (OM)
Ligue 1...

OM : Longoria mène un chantier colossal qui va révolutionner tout le club 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Yamal fait encore scandale… en boîte de nuit ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ en janvier !

Par Bastien Aubert
Greenwood et De Zerbi à l'OM
Ligue 1...

OM : Greenwood perdu, De Zerbi a commis l’irréparable avant Nice !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la Ligue 2 ne veut plus de Lucas Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Vue du Roazhon Park lors du match entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg.
Ligue 1...

Stade Rennais : la planète foot aura les yeux rivés sur le Roazhon Park samedi

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet