OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !

Le mercato pourrait une nouvelle fois s’enflammer du côté de Marseille… Et cette fois, le nom qui circule fait déjà saliver les supporters olympiens : Alexander Sörloth, l’attaquant norvégien, souhaite quitter l’Atlético de Madrid dès le mois de janvier ! Un véritable coup de tonnerre pour le club colchonero… et une opportunité XXL pour l’OM.

Sörloth veut partir dès janvier !

Titulaire en sélection, coéquipier d’Antoine Griezmann, Sörloth n’a pourtant pas trouvé la place qu’il espérait à Madrid. Le géant norvégien a un objectif clair : jouer, enchaîner et convaincre avant la prochaine Coupe du monde.

Sans perspectives immédiates, l’attaquant aurait fait savoir qu’un départ hivernal est désormais une option très sérieuse. Et si rien ne bouge cet hiver, il quittera l’Atlético l’été prochain.

L’OM toujours intéressé ? Ça devient crédible.

Ce n’est un secret pour personne : Sörloth a longtemps figuré sur la short-list de l’OM. Déjà pisté par le club phocéen lors de précédents mercatos, il pourrait enfin redevenir une piste réaliste.

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, notamment en prévision de la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, qui arrive progressivement en fin de cycle au très haut niveau.

Sörloth, lui, offre un profil radicalement différent de ce que possède actuellement Roberto De Zerbi :

1m95 , une présence aérienne rare

, une présence aérienne rare Un profil de pivot , parfait pour peser sur les défenses

, parfait pour peser sur les défenses Une très bonne conduite de balle malgré son gabarit

Un style complémentaire de Gouiri, Vaz et Aubameyang

Bref, exactement le type d’attaquant qui manque dans l’arsenal olympien.

Un coup stratégique ?

Entre l’âge d’Aubameyang, les irrégularités offensives et le besoin de diversité devant, Marseille pourrait tenir là une occasion en or. Le coût du transfert pourrait être accessible si l’Atlético ouvre la porte à un départ rapide ce qui semble désormais inévitable.

L’OM veut frapper fort, Sörloth veut jouer… et les planètes commencent dangereusement à s’aligner.

Un mercato d’hiver en feu ?

Si rien n’est encore fait, l’intérêt semble logique, cohérent, et surtout… timing parfait.

Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria décidera de relancer un dossier qui lui plaît depuis longtemps.

Affaire à suivre… mais une chose est sûre : si Sörloth bouge, l’OM sera à l’affût.