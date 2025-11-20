FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives cette saison, Matthis Abline a exprimé toute sa confiance quant au maintien du FC Nantes en Ligue 1.

En difficulté en ce début de saison et enlisé dans le bas du tableau (16e), le FC Nantes avance à petits pas. Mais pour Matthis Abline, l’attaquant nantais de 22 ans, aucun doute n’est permis : les Canaris ont les ressources pour renverser la situation. L’attaquant, porté par son mantra « je ne doute pas », s’est confié à RMC Sport sur le parcours du club, son état d’esprit et les raisons pour lesquelles il croit fermement au maintien.

“On travaille à l’entraînement comme des chiens”

Interrogé sur la position délicate des Nantais au classement, l’attaquant commence par rappeler l’engagement quotidien du groupe :

« On a un staff qui travaille avec nous, qui est toujours derrière nous, qui ne nous lâchera pas. On travaille à l’entraînement comme des chiens. C’est vrai que la situation ne nous plaît pas du tout en ce moment. On a montré de belles choses sur ce début de championnat. Il nous a manqué le plus important, les points. On n’avance pas et on reste derrière. Aujourd’hui, on est dans la zone rouge. Un championnat, c’est long. On est capables aussi d’enchaîner des matchs avec des victoires. C’est clair. On a montré aussi qu’on était une équipe. Des joueurs qui avaient envie de montrer quelque chose de nouveau. Malheureusement, aujourd’hui, le travail ne paye pas. »

Une analyse lucide, sans détour, mais teintée d’espoir : Nantes a déjà prouvé qu’il pouvait faire mieux — il s’agit maintenant de transformer les intentions en résultats.

“Énormément de choses qui me disent qu’à un moment, ça va tourner”

Sur les doutes qui émergent autour de l’équipe, Abline répond avec fermeté, fidèle à sa ligne directrice : ne jamais basculer dans la négativité.

« Moi je n’ai aucun doute en mes coéquipiers, le staff, la direction, les supporters aussi. Tout le monde est derrière nous. Tout le monde essaye de donner le maximum de sa personne. Quand on rentre sur un terrain de foot, ce n’est pas pour donner des prestations où on se dit que c’est nul, c’est de la merde, on s’est fait chier. Ce n’est pas notre but. Notre but à nous, c’est de gratter les points. Quand on perd 2-0 contre Metz, les premiers que ça fait chier, c’est nous. Parce qu’aujourd’hui, c’est notre parcours. On n’a pas du tout envie de voir le FC Nantes descendre ou jouer des barrages. On regarde bien plus haut que ça. Aujourd’hui, il y a énormément de choses qui me disent qu’à un moment, ça va tourner. C’est pour ça que je dis, ayez confiance en nous. Je ne le dis pas parce que j’ai envie de faire plaisir à des personnes ou parce qu’on est en difficulté. Faites-nous confiance, parce que je sais qu’on a des qualités. On a un groupe qui est jeune, avec des talents qui sont en devenir aussi, et qui apprennent vite. Maintenant, il va falloir sur le terrain faire mieux les choses, et ça va bien se passer. »

Cette tirade, aussi longue que symbolique, dit tout : confiance, solidarité, frustration saine, mais surtout une conviction forte que la situation va s’inverser. Si les supporters nantais sont en plein doute, ces mots d’Abline peuvent au moins les rassurer un petit peu, avec l’espoir que la roue tournera enfin.