OM : une annonce est tombée pour le futur d’un joueur de De Zerbi

En conférence de presse avant le choc contre Nice, Geoffrey Kondogbia a évoqué les critiques des supporters de l’OM, mais aussi et surtout son avenir dans le rap.

À l’OM, Geoffrey Kondogbia sait que sa carrière est scrutée à la loupe. Souvent questionné sur sa supposée fragilité physique, le milieu de terrain, de retour après une blessure, ne se laisse pas perturber par les critiques. « Je le vis assez naturellement. Comme je le dis souvent, tout le monde a le droit d’avoir son opinion. Pour moi, la priorité, c’est de faire le maximum pour moi-même et pour le club, d’être au mieux pour être disponible. C’est ce que je m’efforce de faire chaque jour », a-t-il confié en conférence de presse jeudi.

Pour Kondogbia, qui n’a joué que 3 matchs cette saison, la clé est de se concentrer sur ce qu’il peut contrôler. « Après, c’est une question difficile, parce que le plus important, c’est de rester concentré sur ce qu’on maîtrise : l’entraînement, la prévention, tout ce qu’on vit au quotidien. Pas seulement moi, mais tous mes coéquipiers. C’est sur cela que je m’investis. Et bien sûr, c’est normal que les gens puissent donner leur avis », ajoute-t-il avec sérénité.

Kondogbia est clair : « pas de studio chez moi, pas d’album »

Mais loin des terrains, le joueur trouve un autre exutoire : le rap. S’il n’en fait pas une carrière, il y trouve une manière de se détendre et de s’exprimer. « Je n’ai pas de studio à la maison, et pour être honnête, ça ne risque pas d’arriver. Le rap, pour moi, ce n’est qu’un passe-temps, un exutoire, comme d’autres pourraient avoir un plat préféré ou aimer voyager. Quand j’en ai la possibilité, j’y prends du plaisir, tout simplement. Ce n’est pas quelque chose d’essentiel. Je le fais quand ça vient, de manière naturelle, sans arrière-pensée. Quand j’ai envie et que je peux, je le fais. Mais il n’y aura pas de studio chez moi, pas d’album, rien de tout ça. »

Entre discipline sportive et passion artistique, Geoffrey Kondogbia semble avoir trouvé son équilibre, affrontant les critiques avec maturité et profitant de ses moments de liberté pour explorer ses envies sans pression.