Ce mardi, Geoffrey Kondogbia a sorti un morceau de rap intitulé Pots-de-Vin. Une reconversion étonnante pour le milieu de terrain de l’OM.

Titulaire en défense à Rennes (0-1) lors de la première journée et au milieu contre Lorient (4-0) un mois plus tard puis face au Real Madrid (1-2), Geoffrey Kondogbia a loupé tous les autres matches de l’OM pour cause de blessure. Sur le retour, il ne devrait pas voir son temps de jeu s’améliorer car la concurrence a fait ses preuves en son absence. Derrière, il arrive désormais derrière Aguerd, Pavard, Balerdi et Medina. Au milieu, Hojbjerg, O’Riley, Vermeeren et Gomes lui sont passés devant. Ce qui devrait lui laisser du temps pour sa reconversion…

Il reconnaît ne plus être le même qu’à Séville…

En effet, ce mardi, Geoffrey Kondogbia a dévoilé son premier titre de rap, baptisé Pots-de-Vin. Il l’avait déjà fait écouter en exclusivité à plusieurs partenaires présent ou passé comme Faris Moumbagna. Et l’on peut dire que c’est une réussite. Dedans, Kondogbia se dévoile beaucoup, rappelant ses origines, affirmant qu’il est millionnaire et, surtout, qu’il n’a plus le même niveau qu’au FC Séville (2012-13) car le temps a fait son œuvre ! Roberto De Zerbi et les dirigeants marseillais apprécieront…

Pots-de-Vin est un titre plutôt bien écrit et bien interprété, qui ravira les fans de rap. Et permet d’ores et déjà à Geoffrey Kondogbia de lancer une nouvelle carrière !